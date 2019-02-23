Исмагулов одержал вторую победу в UFC, Хабилов уступил Феррейре

В эти минуты в Праге проходит первый в истории Чехии турнир UFC — UFC Fight Night 145. В его предварительном карде выступили два россиянина.

Дамир Исмагулов проводил второй бой под эгидой промоушена и сумел одержать победу единогласным решением судей в поединке с Хоэлем Альваресом. На турнире уже выступил также Рустам Хабилов. Боец проиграл впервые с 2015 года, уступив единогласным решением судей опытному Карлосу Диего Феррейре. Таким образом, Хабилов прервал серию из шести побед.

Напомним, в основном карде турнира в Праге выступят ещё два россиянина — Магомед Анкалаев и Пётр Ян. Но главным событием вечера станет противостояние Яна Блаховича и Тьяго Сантоса.