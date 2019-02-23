С. Альварес: всегда нравилась мысль о поединке в Англии или Японии

Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес признался, что он в будущем не исключает возможности проведения поединка за пределами Северной Америки. В частности, мексиканец проявляет интерес к выступлению в Британии или Японии.

«Мне всегда нравилась мысль о поединке в Англии или Японии. Мне нравится идея о путешествии в одну из этих стран или в другие уголки мира, в которых следят за моей карьерой. В Великобритании много хороших боксёров, они умеют делать шоу, и я бы хотел там подраться», — приводит слова мексиканца Boxingnews24.

Следующий бой Сауль Альварес проведёт 4 мая 2019 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперником Канело будет обладатель титула по версии IBF Дэниел Джейкобс.