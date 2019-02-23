Анкалаев победил Абреу на турнире UFC в Праге

В Праге продолжается турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 145. В основном карде состоялся поединок в полутяжёлом весе, в котором встретились Магомед Анкалаев и Клидсон Абреу. Первый раунд начался с продолжительной борьбы в стойке, после чего бойцы обменялись жёсткими попаданиями. В середине раунда россиянин провёл точный удар и разбил Абреу нос, после чего имел преимущество в оставшиеся минуты раунда. Вторая пятиминутка также прошла под контролем Анкалаева.

В третьем раунде Анкалаев по большей части ждал работы соперника и действовал на контратаках. В результате ему удалось спокойно довести бой до победы единогласным решением судей.

Этот поединок стал для Анкалаева третьим в UFC, в предыдущих двух он по разу проиграл и выиграл.