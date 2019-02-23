Ян уверенно победил Додсона

В Праге продолжается турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 145. В основном карде очередной поединок провёл российский боец Пётр Ян, его соперником стал Джон Додсон. Бойцы подарили зрителям один из самых зрелищных поединков вечера.

Ян уверенно провёл первую пятиминутку, не раз беспокоя Додсона жёсткими попаданиями в голову. Во втором раунде россиянин пропустил тяжёлый удар в подбородок, но в решающий момент сумел отбить атаки соперника, а впоследствии восстановился и забрал концовку раунда.

В третьем раунде Ян уже имел явное преимущество над Додсоном и в результате одержал красивую победу. Этот поединок стал для Петра четвёртым в UFC, и во всех из них он одержал победы.

Перед встречей с Додсоном он занимал 14-е место в рейтинге UFC.