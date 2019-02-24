Пётр Ян: хочу в июне провести бой с Джимми Риверой

Российский боец Пётр Ян дал комментарий после победы над Джоном Додсоном на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 145 в Праге.

«Это моя четвёртая победа в UFC, так что всё отлично. Мне ещё предстоит разговор с UFC, но я бы хотел провести в июне бой с Джимми Риверой.

Джон Додсон — очень сложный противник. Он очень низкий, что делает бой ещё более сложным. Я хотел атаковать в корпус, но он всё время двигался, так что это было трудно сделать. Я был готов к этому вызову. Он — девятый номер рейтинга, а я всегда рад побеждать тех, кто занимает более высокое место, чем я», — приводит слова Яна ESPN.

Перед встречей с Додсоном российский боец занимал 14-е место в рейтинге UFC.

В главном событии турнира Тьяго Сантос досрочно победил Яна Блаховича.