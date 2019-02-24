Юбэнк-младший победил Дигейла, Джойс нокаутировал Стиверна

В ночь с 23 на 24 февраля мск в Лондоне завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча экс-чемпиона мира во втором среднем весе Джеймса Дигейла и Криса Юбэнка-младшего. На кону поединка стоял второстепенный титул по версии IBO.

Встреча прошла в напряжённой борьбе, изобиловавшей грязной работой боксёров и большим количеством клинчей. Во втором раунде Юбэнк-младший отправил соперника в нокдаун, но Дигейл быстро сумел восстановиться. По итогам 12 раундов победа единогласным решением судей досталась Юбэнку — 114:111, 115:112, 117:109.

В андеркарде боя состоялся элиминатор в супертяжёлом весе, победитель которого должен получить бой за титул по версии WBA Regular. В нём британский проспект Джозеф Джойс за 6 раундов нокаутировал экс-чемпиона мира Бермейна Стиверна.