Нурмагомедов — Фергюсону: тебе нужно сражаться, а не жаловаться

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию по поводу отказа Тони Фергюсона сразиться за временный титул в лёгком весе с Максом Холлоуэем.

«Хочу напомнить, перед тем как стать чемпионом, я был близок к титульному бою три раза, и все три раза я терял возможность. В июле 2016 года мне предложили провести бой во время Рамадана, и я отказался. Во второй раз это должен был быть турнир UFC 205, соглашение на бой было подписано, но мой шанс был отдан, вы знаете эту историю. Третий раз это случилось на турнире UFC 209, когда я был госпитализирован и едва не умер. Но после каждого упущенного шанса я говорил себе: ты потерял свой шанс, заслужи его ещё одной победой.

Тони, у тебя был шанс, и ты его потерял, и это только твоя вина. Ты знаешь, что я дисквалифицирован и не могу драться, но отбирать у меня титул было бы нечестно. Я дрался трижды за 9 месяцев, я победил и провёл защиту пояса. Как боец, ты заслуживаешь титульный бой. Ты классный боец и соперник, но сейчас ты должен драться или ждать окончания моей дисквалификации и драться (но UFC этого не хочет). Я не понимаю твоих нападок, если ты упал, ты должен встать, но не жаловаться", — написал россиянин на своей странице в «Инстаграме».

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