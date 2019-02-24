Э. Диррелл завоевал титул чемпиона мира по версии WBC

В Миннеаполисе (штат Миннесота, США) завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный бой во втором среднем весе за пояс чемпиона мира по версии WBC между Энтони Дирреллом и Авни Йылдырымом.

Встреча прошла в жёсткой борьбе, которая в основном проходила на ближней дистанции. Немного успешнее в разменах выглядел американец. В седьмом раунде у Диррелла открылось кровотечение возле левого глаза, спровоцированное столкновением головами.

В результате в десятом раунде рефери остановил бой. Так как травма Диррелла была вызвана не ударом соперника, судьи принялись за подсчёт очков. На момент остановки Энтони вёл на карточках двух судей, благодаря чему стал новым чемпионом мира по версии WBC — 96:94, 92:98, 96:94.