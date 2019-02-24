Штруве не исключил, что бой на турнире в Праге был последним в карьере

23 февраля в Праге завершился турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 145. В соглавном событии вечера голландский тяжеловес Стефан Штруве досрочно победил Маркоса Рожерио да Лиму. После завершения поединка Штруве заявил, что очень близок к решению о завершении карьеры.

«Это то, о чём я много думаю. Думаю, все в курсе, что у меня есть некоторые проблемы с сердцем. Когда я вернулся в спорт, я сказал себе, что у меня есть 5 лет, сейчас с того момента прошло немного больше времени. Моё сердце в порядке, но всё-таки велика вероятность, что это был мой последний бой», — приводит слова Штруве MMA Fighting.

31-летний голландец выступает в UFC с 2009 года. За это время он провёл 22 поединка, потерпев в них 9 поражений. На счету Штруве значится победа над Стипе Миочичем и поражения от Андрея Орловского, Алистара Оверима, Александра Волкова и Джуниора дос Сантоса.