Ян: Додсона давно так не били

Российский боец UFC Пётр Ян поделился впечатлениями от победы над Джоном Додсоном на турнире UFC Fight Night 145 в Праге, отметив, что соперник давно не пропускал столь много ударов.

«Думаю, это самый сложный соперник в карьере. Всё-таки UFC — организация мирового уровня, и сейчас я стал восьмым или девятым номером рейтинга. Жалобы Додсона во время боя? Рефери не обращал на это внимание и не останавливал поединок. Почему я должен был останавливаться? Просто Джона давно так не били, вот и всё. Нокдаун? Это никак не повлияло. У меня в боксе более 80 поединков, так что всякое бывало.

Как быстро хочу вернуться в октагон? Поговорю с менеджерами и решу этот вопрос. Но я провёл четыре боя за восемь месяцев, как думаете, мне стоит отдохнуть?" — сказал Ян в интервью, размещённом на портале MMA Core.