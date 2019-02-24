Холифилд: лучший боксёр супертяжёлого веса — Уайлдер

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд поделился мнением о ситуации в супертяжёлом весе. По его словам, лучшим бойцом дивизиона на данный момент является чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер.

«И Фьюри, и Уайлдер и Джошуа достаточно хороши. Но на мой взгляд лучшим является Уайлдер, даже невзирая на недавний поединок с Фьюри. Когда ты отправляешь человека в такой нокдаун и он не встаёт 4 секунды, рефери обычно останавливает бой. У Деонтея есть хорошие шансы победить любого, потому как он обладает нокаутирующим ударом и он быстрее большинства соперников. С каждым поединком Уайлдер становится лучше и лучше», — приводит слова Холифилда BoxingScene.

Минувший поединок Деонтей Уайлдер провёл с Тайсоном Фьюри. В том бою была зафиксирована ничья.