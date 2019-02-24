Тактаров: получил удовольствие от просмотра боя Петра Яна

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от победы Петра Яна над Джоном Додсоном на турнире UFC Fight Night 145 в Праге.

«Получил огромное удовольствие от просмотра боя Петра Яна. Очень зрелая техника, понятно, что он был немного удивлён уровнем даже десятого бойца рейтинга, но ничего, приспособился. Он не сделал ни одной большой ошибки. В пропущенном ударе нет ничего страшного, такое бывает. Всё было здорово. Что самое классное, в ходе боя Ян перестраивался и самостоятельно исправлял недостатки. Здорово, когда боец на такое способен.

Думаю, Яну не стоит работать в партере. В стойке он очень аккуратен. Чтобы научиться делать болевые, нужно жизнь прожить. Но пару болевых заучить можно. Ян — талантливый, он быстро цепанёт это. Теперь у нас уже второй боец высочайшего уровня в стране. Надеюсь, в лице Волкова скоро получим и третьего", — рассказал Тактаров в видео, размещённом на официальной странице в «Инстаграме».