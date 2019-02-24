Минакову прооперировали плечо и колено

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков рассказал о успешно перенесённой операции на плече и колене. Информацию об этом он разместил на своей официальной странице в «Инстаграме».

«Друзья, сегодня прооперировал плечо и колено. Все прошло хорошо и в скором времени я вернусь в зал. На втором фото два самых крупных кусочка кости из тех, что извлекли из плеча. Никогда бы не подумал, что именно подобное стало причиной ограничения движения и болей. Оказывается бывает и такое», — написал Минаков на своей официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Виталия Минакова в социальной сети.

Напомним, что в минувшие выходные россиянин проиграл на турнире Bellator Чейку Конго.