Дигейл: я оставил след в боксе

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джеймс Дигейл намекнул, что после поражения от Криса Юбэнка-младшего он может завершить карьеру. Во всяком случае, британец начал рассуждать о наследии, которое оставил в боксе.

«Я оставил в боксе след. Смог завоевать золото Олимпиады и дважды становился чемпионом мира. Стоит признать, что Юбэнк выступил хорошо, а я не сделал достаточно. Мне нужно пересмотреть запись боя, я сделал мало для победы, вот и всё. Сейчас мне необходимо вернуться домой, встретиться с семьёй, моей командой и всё обсудить. Я достигал высших достижений в боксе и вошёл в историю», — приводит слова Дигейла BoxingScene.

Напомним, Дигейл проиграл Юбэнку-младшему единогласным решением судей.