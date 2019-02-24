Крылов и Сен-Прю встретятся на турнире UFC 236

13 апреля в Атланте (штат Джорджия, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 236, главным событием которого станет поединок за титул временного чемпиона организации в лёгком весе между Максом Холлоуэем и Дастином Порье.

В андеркарде боя встретятся полутяжеловесы Никита Крылов и Овинс Сен-Прю, сообщает ESPN.

Крылов предыдущий поединок провёл 15 сентября на турнире UFC в Москве и тогда досрочно уступил Яну Блаховичу. Что касается Сен-Прю, он в предыдущем бою уступил Доминику Рейесу, и случилось это на турнире UFC 229.

Для Крылова это будет второй поединок после возобновления карьеры в UFC. В 2014 году он уже дрался с Сен-Прю — на турнире UFC 171Никита уступил уже на второй минуте встречи.