Джойс: ещё парочка боёв — и буду готов к большим чемпионам

Проспект супертяжёлого веса Джозеф Джойс прокомментировал победу над экс-чемпионом мира Бермейном Стиверном, отметив, что в скором времени он будет готов выйти на бои с топ-соперниками.

«Впереди меня ждут большие дела. Следующий бой проведу за титул по версии WBA Regular. Мне нужна ещё парочка боёв — и буду готов к большим чемпионам.

Что касается встречи со Стиверном, я слушал Абеля Санчеса, выполнял все его подсказки, и всё прошло хорошо. Большое уважение Бермейну. Как и полагается настоящему чемпиону, он дал мне тяжёлый бой. Но, думаю, я оказался для него очень непростым соперником", — приводит слова Джойса Boxingnews24.

Напомним, Джозеф Джойс нокаутировал Бермейна Стиверна на вечере бокса в Лондоне.