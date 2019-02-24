Александр Емельяненко отвесил пощёчину своему партнёру по мастер-классу

Российский боец ММА Александр Емельяненко отвесил пощёчину своему партнёру по спаррингу на мастер-классе. Видеозапись эпизода появилась в «инстаграме» REDFURYMMA.



На записи с мастер-класса, который прошёл в субботу в одном из фитнес-центров Москвы, Александр Емельяненко показывал зрителям, как нужно освобождаться из захвата шеи. В качестве спарринг-партнёра Емельяненко выступал один из спортсменов любителей.



«Не виси! Не надо так говорить, хорошо? Дома так будешь, с женой своей», — сказал Емельяненко своему напарнику, отвесив ему звонкую пощёчину.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» REDFURYMMA.

В последний раз в клетку Емельяненко выходил в августе 2018 года на турнире WFCA, сведя к ничейному исходу поединок с Тони Джонсоном.