Буторин: трештокинг лечится в октагоне

16 марта в Санкт-Петербурге на турнире ACA 93 известный российский тяжеловес, нокаутер Алексей Буторин проведёт бой с испанцем Даниэлем Толедо по прозвищу Аллигатор. В преддверии турнира Буторин поделился ожиданиями от предстоящего поединка.



«Подготовка идёт по плану. Сейчас делаю больше спарринговой работы, оттачиваю свои «коронки». Против Толедо выдумывать ничего не буду, планирую провести бой в стойке, а что получится на деле, увидим в марте. Конечно, хочется завершать бои нокаутом, чтобы ни у кого не было сомнений. Но стараюсь на этом не зацикливаться, так как это мешает. То, что турнир пройдёт в моем родном городе, по сути никак на влияет на результат. Потому что где бы ты ни выступал — цена ошибки одинакова. Но, тем не менее, я рад, что буду драться в Санкт-Петербурге и рассчитываю на поддержку болельщиков.



Спасибо Толедо за красноречие, за его обещания разорвать меня, как «основное блюдо». Попытку трештокинга можно считать засчитанной. Хорошо, если это придаст ему сил, они ещё понадобятся ему в бою. Только всё оружие аллигатора — челюсть, но, если её завязать, то с ним можно делать, что угодно. И если болтовня — твоё преимущество, Толедо, то это легко «лечится» в октагоне, где придётся помолчать», — приводит слова Буторина пресс-служба АСА.