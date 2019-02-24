Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор не просил о реванше, он боится Хабиба

Али Абдель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагмомедова, уверен, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях не просил о реванше с Хабибом, потому что боится россиянина. По словам Абдель-Азиза, Хабиб готов оставить Конора в покое.



«Макгрегор не просил о реванше. Он не хочет иметь с этим ничего общего. Он и вся его семья боятся Хабиба. Как и вся Ирландия. Они даже говорить слово «реванш» не хотят. Вся Ирландия охвачена страхом.



Они не хотят иметь ничего общего с кем-либо на букву K. Хабиб готов драться с кем угодно и чем угодно — с верблюдом, медведем, ослом или тигром. Но я уверен, что мы оставим Конора в покое, чтобы он спокойно дожил свои деньки», — приводит слова Али Абдель-Азиза TMZ.