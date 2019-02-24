Порье: когда на меня наденут пояс, меня не будет волновать мнение людей

Боец UFC Дастин Порье прокомментировал предстоящий поединок с Максом Холлоуэем за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе.



«Я не знаю, что случилось между Тони Фергюсоном и UFC. Мне просто позвонили и сказали, что если возникнут проблемы у Тони или Макса Холлоуэя, то я буду драться. Я сам находился в неопределённости последние месяцы. Я тренировался в зале во Флориде. Это был не тренировочный лагерь. Я чувствовал, что меня ждёт что-то большое, поэтому просто тренировался дома.



Бой с Максом для меня значит многое. У меня есть шанс на титульный бой с Хабибом. Моя карьера там, где я хотел её видеть. Я заслужил шанс после 40 боёв и 12 лет борьбы с проблемами. Когда на меня наденут пояс, меня не будет волновать мнение людей о том, что титул ненастоящий», — приводит слова Дастина Порье BJPenn.