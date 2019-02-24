Копылов дебютирует в UFC на турнире в Санкт-Петербурге

Российский боец UFC Роман Копылов дебютирует в организации на турнире в Санкт-Петербурге. Соперником россиянина станет польский боец Кшиштоф Йотко. Об этом поляк сообщил в своём «инстаграме».

Копылов подписал контракт с UFC в феврале 2019 года. На счету российского бойца восемь побед и ни одного поражения. Последний поединок с участием Копылова состоялся в декабре прошлого года на турнире Fight Nights Global 91. В том бою он в четвёртом раунде нокаутировал Ясубея Эномото и защитил пояс организации.



Титул Fight Nights Копылов завоевал в марте 2018 года на событии Fight Nights Global 85, когда он техническим нокаутом в четвёртой пятиминутке одолел бывшего тогда чемпионом Абусупияна Алиханова.



Кшиштоф Йотко в последний раз выходил в октагон в апреле 2018 года и проиграл нокаутом Брэду Таваресу. Стоит отметить, что Йотко проходит через неудачную серию — на его счету три поражения подряд.