Джонс: бой с Адесаньей показал величие Андерсона Силвы

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прокомментировал поражение Андерсона Силвы от Исраэля Адесаньи.



«Такое поражение от Исраэля Адесаньи сработало только в плюс Андерсону Силве. Я хотел бы, чтобы рефери поднял его руку. Но я уважаю Адесанью за его вдохновенное выступление ради зрителей. Андерсон же не отказался от своего стиля и показал красивый бой.



Я горд выступлением Андерсона Силвы. Ему не должно быть стыдно. Выйти в возрасте 43 лет, после такого количества травм против молодого, голодного до побед претендента и всё равно показать всё, на что способен, не отступив от стиля. Он был просто великолепен в стойке. И этот бой подтвердил величие Силвы», — приводит слова Джона Джонса MMAJunkie.