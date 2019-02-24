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Джонс: бой с Адесаньей показал величие Андерсона Силвы

Джонс: бой с Адесаньей показал величие Андерсона Силвы
Бокс/ММА / ММА

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прокомментировал поражение Андерсона Силвы от Исраэля Адесаньи.

«Такое поражение от Исраэля Адесаньи сработало только в плюс Андерсону Силве. Я хотел бы, чтобы рефери поднял его руку. Но я уважаю Адесанью за его вдохновенное выступление ради зрителей. Андерсон же не отказался от своего стиля и показал красивый бой.

Я горд выступлением Андерсона Силвы. Ему не должно быть стыдно. Выйти в возрасте 43 лет, после такого количества травм против молодого, голодного до побед претендента и всё равно показать всё, на что способен, не отступив от стиля. Он был просто великолепен в стойке. И этот бой подтвердил величие Силвы», — приводит слова Джона Джонса MMAJunkie.

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