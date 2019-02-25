Абель Санчес: Альварес должен победить Джейкобса

Абель Санчес, тренер Геннадия Головкина, поделился мнением о предстоящем объединительном поединке между чемпионом WBA и WBC в среднем весе Саулем Альваресом и чемпионом IBF Дэниелом Джейкобсом.

«Альварес должен победить, но Джейкобс тоже хорош. Я думаю, что Дэниел не сможет справиться со скоростью рук и боксёрскими навыками Канело. Не исключаю, что Джейкобс может одержать победу решением судей, но проблема в том, что бой пройдёт в Вегасе. Дэниел уже знает, что в Вегасе он априори отстаёт на три очка. Ему придётся очень постараться, чтобы выиграть решением, но это возможно.



В Лас-Вегасе издавна содействуют раскрученным бойцам. Сначала это был Хулио Сезар Чавес, потом Флойд Мейвезер, а сейчас Альварес. Думаю, они приносят деньги в этот город… Отсюда и все спорные решения, вроде 114-114 в бою Флойда против Канело. Всё это наталкивает меня на мысли о предвзятости и коррумпированности местных судей», — сказал Санчес BoxingScene.