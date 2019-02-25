В Бразилии на турнире по джиу-джитсу состоялась массовая драка

В бразильском городе Сан-Пауло прошёл турнир по джиу-джитсу BJJ Stars, в рамках которого встретились многократный чемпион соревнований IBJJF Эрбет Сантос и Фелипе Пена.



В ходе схватки Эрбет получил травму колена, из-за чего рефери остановил встречу, чтобы врач осмотрел Сантоса. Однако, едва к Эрбету подошёл медицинский сотрудник, Сантос вскочил на ноги и бросился на трибуну с болельщиками, будучи спровоцированным кем-то из них. В образовавшейся драке приняли участие оба борца, их напарники по команде и сотрудники охраны.

Видео инцидента можно посмотреть на YouTube-канале BJJSCOUT.

Промоутер BJJ Stars Фернандо Лопес заявил MMA Fighting, что отныне Сантосу запрещено участвовать в соревнованиях в его организации.