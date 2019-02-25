Головкин близок к сделке с DAZN, третий бой с Альваресом может пройти в сентябре

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин близок к подписанию контракта со стриминговой платформой DAZN. Об этом сообщает The Ring.

Отмечается, что Головкин проведёт на DAZN от трёх до шести поединков в зависимости от его результатов. Первый бой по сделке должен пройти в конце весны — начале лета, и за него Геннадий получит не менее $ 10 млн.



В сентябре может состояться третий бой Головкина и нынешнего чемпиона WBC и WBA Сауля Альвареса, если Сауль победит обладателя титула IBF Дэниела Джейкобса, с которым он встретится 4 мая. За третий матч с Альваресом Геннадий получит более $ 30 млн.

Параллельно Головкин вёл переговоры с компанией PBC, которая транслирует бои на телеканалах FOX и Showtime. PBC, однако предпочёл ей DAZN.

Напомним, по соглашению с DAZN Альварес за 10 боёв заработает $ 350 млн.