Получивший от Емельяненко подзатыльник признал, что был виноват в инциденте сам

Российский ММА-тяжеловес Александр Емельяненко отвесил подзатыльник своему партнёру во время мастер-класса.

«Не виси! Не надо так говорить, хорошо? Дома так будешь, с женой своей», — сказал Емельяненко, после чего нанёс удар пришедшему на мастер-класс Александра.

Получившим подзатыльник оказался Сергей Демидов, который в своём «инстаграме» объяснил инцидент.

«Развирусили СМИ видос с мелким инцидентом. Его спецом не выкладываю, ибо #измухислона. Но, видимо, стоит объяснить. По факту я тоже хорош был, пошутил, когда Емельяненко меня шеей поднял. Все, кто меня знает, знают и привыкли к моему юмору, но вот здесь, конечно, неудачно получилось, косяк…

А в целом мелочь, непонятно, зачем столько внимания. Не ведитесь на всякую ерунду. Кстати, треня отличная была. Всем спорта, и спокойствия, и путешествий, как без этого», — написал Демидов.

Посмотреть видео со случившимся можно в «инстаграме» REDFURYMMA.