Боец MMA нокаутировал соперника после серии акробатических ударов

Бразильский боец MMA Мишел Перейра 23 февраля на турнире Road FC 52 в Сеуле (Южная Корея) проводил поединок против местного бойца Дэ Сунг Кима.



В ходе встречи Перейра неоднократно демонстрировал удары, граничащие с акробатическими трюками. В итоге бой завершился победой Мишела техническим нокаутом во втором раунде.

Видео с лучшими моментами поединка можно посмотреть в «твиттере» Mike Skytte.

Полное видео боя опубликовано на официальном YouTube-канале Road FC.

Теперь на счету Перейры 22 победы, 9 поражений. Ещё два матча бразильца были признаны несостоявшимися.

Отметим, что на этом же турнире россиянин Шамиль Завуров был нокаутирован Мансуром Барнауи в финале Гран-При легковесов Road FC.