Боец MMA нокаутировал соперника после серии акробатических ударов

Бразильский боец MMA Мишел Перейра 23 февраля на турнире Road FC 52 в Сеуле (Южная Корея) проводил поединок против местного бойца Дэ Сунг Кима.
В ходе встречи Перейра неоднократно демонстрировал удары, граничащие с акробатическими трюками. В итоге бой завершился победой Мишела техническим нокаутом во втором раунде.
Видео с лучшими моментами поединка можно посмотреть в «твиттере» Mike Skytte.
Полное видео боя опубликовано на официальном YouTube-канале Road FC.
Теперь на счету Перейры 22 победы, 9 поражений. Ещё два матча бразильца были признаны несостоявшимися.
Отметим, что на этом же турнире россиянин Шамиль Завуров был нокаутирован Мансуром Барнауи в финале Гран-При легковесов Road FC.