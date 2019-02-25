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Боец MMA нокаутировал соперника после серии акробатических ударов

Боец MMA нокаутировал соперника после серии акробатических ударов
Бокс/ММА / ММА

Бразильский боец MMA Мишел Перейра 23 февраля на турнире Road FC 52 в Сеуле (Южная Корея) проводил поединок против местного бойца Дэ Сунг Кима.

В ходе встречи Перейра неоднократно демонстрировал удары, граничащие с акробатическими трюками. В итоге бой завершился победой Мишела техническим нокаутом во втором раунде.

Видео с лучшими моментами поединка можно посмотреть в «твиттере» Mike Skytte.

Полное видео боя опубликовано на официальном YouTube-канале Road FC.

Теперь на счету Перейры 22 победы, 9 поражений. Ещё два матча бразильца были признаны несостоявшимися.

Отметим, что на этом же турнире россиянин Шамиль Завуров был нокаутирован Мансуром Барнауи в финале Гран-При легковесов Road FC.

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