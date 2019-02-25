Источик: Джервонта Дэвис вступил в конфликт с полицейскими

Чемпион WBA во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис вновь имеет проблемы с законом, сообщает TMZ Sports.



Отмечается, что инцидент произошёл 17 февраля в люксовом торговом центре в Вирджинии. Один свидетель заявил, что Дэвис начал кричать на человека, и на место происшествия были вызваны полицейские. Когда прибыли органы правопорядка, Дэвис был с ними груб.

Один из очевидцев утверждает, что видел, как Джервона толкает одного из полицейских, крича на него матом, в тот момент, когда друзья боксёра пытаются его удержать. В отделе полиции округа Фэрфакс заявили, что Дэвис не был арестован, однако расследование продолжается.



На момент этого инцидента на Дэвиса уже было открыто одно дело. В сентябре Джервонта устроил драку на улице Вашингтона.