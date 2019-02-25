Альварес: бой с Джейкобсом будет сложным

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Сауль Альварес поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Дэниэлом Джейкобсом.



«Это будет сложный, очень трудный бой, во многом из-за настроя оппонента — он думает, что он может добиться всего, чего захочет, и меня это радует. Это позволит нам показать хороший поединок, поскольку он очень целеустремлён. Я рад, что именно Джейкобс станет моим соперником в мае, потому что он сможет дать мне хороший поединок, а я хочу именно этого.



Он — отличный боксёр, он хорошо контролирует ринг, у него хорошая защита. Он быстр, силён, он обладает нужными навыками. Я не знаю, как он будет драться со мной. Но мы будем готовы к любому стилю, который он предложит. Это будет трудно, но мы готовы, на таком уровне нужно быть готовыми ко всему», — приводит слова Сауля Альвареса BoxingScene.