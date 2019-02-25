Тактаров: Емельяненко почувствовал резкую боль и отреагировал пощёчиной

Бывший боец ММА Олег Тактаров прокомментировал ситуацию, произошедшую на мастер-классе с участием Александра Емельяненко, в которой он отвесил пощёчину своему спарринг-партнёру.



«Человек не может стать учителем. С этим нужно родиться. Кому-то это дано, а кому-то — нет. Конечно, Александр не должен был так реагировать. Не могу сказать, что его заставило так поступить. Вероятно, партнёр по тренировке слишком надавил на шею Емельяненко, после чего и последовала реакция.



Судя по походке, по осанке Александра, у него могут быть проблемы с шейным отделом позвоночника. Вероятно, в тот момент боец почувствовал резкую боль и отреагировал.



Хочется спросить тех, кто выложил видео, зачем они это сделали. Не нужно развязывать подобные конфликты. Ребята должны были спокойно пожать руки, Александр мог просто извиниться и объяснить ситуацию. Уверен, обиженных бы не осталось. А теперь всё это обсуждается в Интернете», — сказал Олег Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» REDFURYMMA.