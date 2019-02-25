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Девушка-боец UFC Джессика Андраде оформила брак с подругой

Фото: Rey Del Rio/Getty Images
Девушка-боец UFC Джессика Андраде оформила брак с подругой
Бокс/ММА / ММА

Бразильская девушка-боец UFC Джессика Андраде оформила брак с подругой — Фернандой Гомес. Об этом спортсменка сообщила в своём «инстаграме». Церемония бракосочетания прошла в Лас-Вегасе.

На счету Андраде 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых она одержала 19 побед. В UFC спортсменка провела 14 поединков, в десяти из них одержала победу. В мае Андраде предстоит титульный поединок в минимальном весе с Роуз Намаюнас. Турнир UFC 237 пройдёт в Рио-де-Жанейро 11 мая 2019 года.

Андраде и Гомес находятся в отношениях уже несколько лет, а предложение своей подруге Джессика сделала в 2017 году после боя с Йоанной Енджейчик, завершившегося поражением Андраде.

Фернанда Гомес работает биологом.

Посмотреть фото со свадьбы можно в «инстаграме» Джессики Андраде.

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