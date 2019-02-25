Нурмагомедов призвал запретить показ спектакля «Охота на мужчин»

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов призвал запретить показ в Дагестане спектакля «Охота на мужчин». По словам Нурмагомедова, спектакль противоречит чести и достоинству дагестанского народа.



«Только посмотрел это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несёт ответственность за это, и кто организовывает подобного рода мероприятие у нас в Дагестане, я ещё раз хочу отметить у нас? Дагестан — это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия ни кто не должен. Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться.



Где наше правительство Республики? Где чиновники наши? Кто, вообще, отвечает за это? Дагестан — это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время нам», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».

