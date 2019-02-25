Угловой Конора Макгрегора, средневес Bellator Диллон Дэнис получил семимесячное отстранение от боёв и штраф в размере $ 7,5 тыс. за поведение на турнире UFC 229 и потасовку с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, сообщает MMAFighting.



Диллон Дэнис стал уже пятым бойцом, наказанным за поведение на турнире UFC 229, на котором прошёл поединок за титул в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Ранее Нурмагомедов получил штраф в размере $ 500 тысяч и отстранение на девять месяцев, Макгрегор был отстранён на полгода и получил штраф в размере $ 50 тысяч.



Отстранения получили Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов — они получили по году отстранения и штрафы в размере $ 25 тысяч.