Руководство АСА предложило матчевую встречу Bellator

Основатель АСА Майрбек Хасиев предложил Bellator провести матчевую встречу.



«Друзья, вы, наверное, со мною согласитесь, что только стыковые бои двух лиг могут определить, которая из них лучше! В своё время АСВ неоднократно предлагал это, а совсем недавно и АСА вышел к руководству Bellator с предложением провести матчевую встречу! Прошло несколько недель, но ответа нет, в связи с этим решил на весь «Инстаграм» заявить. Эй, Скотт Кокер, в чём проблема, неужели тебя не привлекает такое событие! Давай сделаем то, чего ждут миллионы любителей MMA! Два состава — Чемпионы и первые номера!



Один ивент в России, второй в США! Вспомни былые времена напряжённости, и как сборные по хоккею СССР, США и Канады разрядили обстановку на долгие годы! Мы можем это повторить, и тем самым получить не только материальное удовлетворение от этого события, но и моральное! Разве ты не хочешь быть одним из первых, кто организовал такое событие, и войти в историю мирового ММА, думаю да! Отказ воспринимаю как за слабость и неуверенность в победе Bellator. Жду ответа здесь, чтобы потом не было недомолвок», — написал в своём «инстаграме» Майрбек Хасиев.