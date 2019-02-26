Бывший боец UFC Диего Брандао перешёл в АСА

Бразильский боец ММА Диего Брандао подписал контракт с АСА. Об этом сообщил в «Инстаграме» Майрбек Хасиев, основатель организации.

Брандао выступал в UFC в период с 2011 по 2016 годы. За это время он одержал шесть побед и потерпел четыре поражения. В том числе он уступил в 2014 году техническим нокаутом в первом раунде бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору.

Всего на счету у 31-летнего бразильца 24 победы и 13 поражений. После ухода из UFC Диего неоднократно дрался в России. В Fight Night Global он досрочно победил Мурада Мачаева и Венера Галиева, а затем досрочно проиграл Ахмеду Алиеву. Последний свой бой Брандао также провёл в России: на турнире RCC 5, прошедшем в декабре прошлого года, он техническим нокаутом в первой пятиминутке одержал вверх в реванше с Галиевым.