Актёр спектакля извинился перед Хабибом за оскорбление чувств дагестанцев

Актёр и продюсер спектакля «Охота на мужчин» Иван Жидков прокомментировал заявление чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который призвал запретить показ спектакля в Дагестане.

«Я Иван Жидков, актёр и продюсер спектакля, кадр из которого опубликовал у себя в посте Хабиб Нурмагомедов. От лица творческой группы проекта приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать «чернуху». Эта классическая итальянская пьеса, которая играется по всему миру уже много лет.

Наша главная цель — делать хорошие спектакли, которые дарят радость зрителю. Постельная сцена является частью произведения. Мы не подозревали, что она может вызвать такой резонанс. Директ завален угрозами. Я понимаю, это ответ на наше непредумышленное оскорбление, но всё же…

У каждого народа есть свои традиции и устои, и мы их уважаем, но мы не учли, что всё так строго. Нас пригласили, мы с радостью приехали. То, что произошло, думаю, заставит задуматься о цензуре многих, кто захочет организовать концерт или спектакль в Дагестане. Ещё раз приносим свои извинения! P.s. Всем мир», — написал Жидков в «Инстаграме».