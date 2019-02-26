Нурмагомедов — о спектакле: почему все молчат и поддакивают этой порнухе?

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов снова призвал запретить показ в Дагестане спектакля «Охота на мужчин».

«Всем Салам Аллейкум. Почему власть Дагестана молчит, где депутаты народного собрания, где главы районов, где заместители и сами министры? Что вы все молчите, они назвали этот спектакль „Охотой на Мужчин“. Это ведь прямое оскорбление нас, или вы думаете, что это ваши отцовские места и кресла? Будьте мужчинами, хоть кто-нибудь выскажитесь.

Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел. Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И кто вообще за эту порнографию ответит?

Мой совет правительству Дагестана, чтобы провели расследование, и организаторы понесли наказание по закону и извинились перед народом и чтобы впредь больше такого не повторилось, чтобы мероприятия такого рода контролировались на уровне министерств и правительства Республики. И хочу обратиться к правительству Дагестана, если вы думаете, что все закончится на постах в соцсетях, то вы ошибаетесь, примите меры вовремя. #ДагестанПроснись" — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».