Исмагулов: в UFC знают русских, дагестанцев, чеченцев, теперь узнают и казахов

Казахский боец из России Дамир Исмагулов ответил на критику за его второй бой в UFC.



В минувшее выходные Исмагулов на UFC Fight Nights единогласным решением судей победил испанца Хоэля Альвареса. Сразу после поединка Исмагулов отправился в больницу с травмой руки. По его словам, он травмировал её ещё в ходе подготовки, а во время встречи повреждение дало о себе знать после первого раунда.



«Победителей не судят! Несколько дней назад провёл бой, и получилось выиграть. Я никогда не обращал внимания на всякие разговоры по поводу самого боя. Люди говорят многое, но когда близкие люди, зная, как всё было до боя, говорят о том, что я недоработал, что неправильный план и так далее, это расстраивает. Я сделал всё, что мог: ни больше ни меньше — так должно было быть.



Многие ждали досрочного завершения или чего-то сверхъестественного от меня, но я всего лишь человек, я сделал всё, что мог. Спасибо тем, кто со мной рядом, независимо от расстояния, всегда поддерживает и искренне переживает. Мне подняли руку, и я думаю, моя команда довольна проделанной работой.



Мир UFC вновь увидел победу парня из „деревни на 60 дворов без Интернета“: они знают русских, дагестанцев, чеченцев — это сильные бойцы и воины, но теперь они начинают узнавать и казахов», — цитирует Исмагулова Vesti.kz.