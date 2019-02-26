Беллью: Уайлдер — худший чемпион в истории супертяжёлого веса

Бывший чемпион в тяжёлом весе Тони Беллью проанализировал ситуацию в супертяжёлом весе.

«Джошуа — лучший супертяжеловес в мире. Он силён физически, быстрый и взрывной. Он — идеальный образец для подражания. Смотреть на то, откуда он пришёл и чего добился, просто невероятно.

Уайлдер — худший, наименее технически одарённый чемпион в супертяжелом весе. Деонтей — худший чемпион супертяжёлого веса всех времён. Не думаю, что по части техники когда-либо был худший чемпион, чем он. Он не умеет выбрасывать правильную комбинацию. Когда он бьёт правой, этот удар виден за километр. И, в конечном счёте, у него только один трюк, как у циркового пони. Не поймите меня неправильно, это фантастический трюк, но он всего один. Его раскусили на высшем уровне.

Фьюри же, быть может, самый эффективный супертяж, которого я когда-либо видел. Я не могу объяснить, как он может делать то, что он делает с его размерами. Он одарён. Пропорционально Тайсон — фрик, и это хорошо. Странно, что он может делать такое при его габаритах и весе. Однако Джошуа гораздо более беспощадная машина, он поймает Фьюри в бою", — цитирует Беллью Give me Sport.