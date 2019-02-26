Джонс: мне нечего доказывать третьим боем с Кормье

Чемпион полутяжёлого веса UFC Джон Джонс назвал условие, при котором он поднимется в тяжёлый дивизион, чтобы провести поединок с обладателем титула этой категории Даниэлем Кормье.

«Если болельщики хотят увидеть мой бой с Кормье в тяжёлом весе, то UFC нужно заинтересовать меня финансово. Если они этого не сделают, этот бой навсегда останется в разряде „А что если бы...“. Ставить меня против одного из лучших бойцов всех времён, который больше меня, и заставлять жертвовать собой — в таком случае они должны раскошелиться.



Потому что у нас 2-0 в личных встречах, мне нечего доказывать. Всё давление на Даниэля. Я величайший боец этого поколения. Он это знает. И болельщики это знают», — цитирует Джонса BJPenn.