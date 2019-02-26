Кролла — о бое с Ломаченко: я намерен шокировать мир

Обязательный претендент на пояс WBA в лёгком весе Энтони Кролла поделился ожиданиями от поединка с чемпионом WBO и WBA Василием Ломаченко. Поединок между британцем и украинцем состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе (США).

«Я не могу дождаться. Ради таких боёв люди идут в спорт. Многие скажут, что мне нечего терять, но я еду в Лос-Анджелес с искренними намерениями шокировать мир. В первую очередь я должен убедиться, что на этот поединок выйдет лучший Энтони Кролла.

Подготовиться к Ломаченко сложно, потому что он неортодоксальный. Он настолько хорош, что, когда он делает что-то не так, ему это сходит с рук. Нельзя научиться тому, что он делает. В этом отношении он уникален», — цитирует Кроллу Talksport.