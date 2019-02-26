Песков прокомментировал скандал со спектаклем, возмутившим Нурмагомедова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуация со скандалом, сложившимся в Дагестане вокруг спектакля «Охота на мужчин». Творческая постановка вызвала общественный резонанс в северокавказской республике, а чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и вовсе призвал запретить показ спектакля.

«Сила нашего государства — как раз в его многоконфессиональности и многонациональности и, естественно, в разных субъектах Федерации есть свои традиции — национальные, исторические, религиозные — которые, конечно, нельзя не учитывать. Принимать это во внимание нужно обязательно. Не учитывать национальные обычаи и традиции нельзя», — приводит слова Пескова ТАСС.



Отвечая на вопрос о том, чему стоит отдавать приоритет — соблюдению законодательства РФ или национальным традициям, пресс-секретарь президента РФ заявил:

«Соблюдение российского законодательства обязательно на всей территории Российской Федерации, здесь глупо об этом даже говорить. А что касается национальных обычаев, то их тоже нельзя не принимать во внимание, тем более в такой многонациональной стране как Россия», — завершил Песков.

Нурмагомедов призвал запретить показ спектакля «Охота на мужчин»