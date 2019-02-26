Цзю и Головкин — во втором полуфинале баттла за звание лучшего боксёра XXI века

«Чемпионат» продолжает проводить баттл, по итогам которого читатели сайта определят лучшего боксёра века. На данный момент баттл переходит в решающие стадии. Первым финалистом стал экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший, превзошедший в полуфинале другого бывшего чемпиона в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера.



Во втором полуфинале фанатам предлагается выбор между Костей Цзю и Геннадием Головкиным.

Первый — бывший абсолютный чемпион мира и единственный из россиян, кому покрялось это достижение. Что касается Головкина, то до недавних пор боксёр из Казахстана был чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBF. При этом Геннадий доминировал в среднем весе на протяжении нескольких лет.

Принять участие в опросе можно на официальной странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».