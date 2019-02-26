Х. Рамирес выступит в андеркарде боя Ломаченко — Кролла

12 апреля 2019 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене «Стэйплс Центр» пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульная встреча в лёгком весе, — силами померятся Василий Ломаченко и Энтони Кролла.

В андеркарде поединка выступит чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес, сообщает Boxingnews24. Известно, что мексиканец дебютирует в полутяжёлом весе и проведёт десятираундовый бой. При этом имя соперника Рамиреса ещё не определено.

Рамирес не будет защищать титул чемпиона мира по версии WBO, и, вероятнее всего, пояс вскоре официально станет вакантным. Хильберто заявлял, что уже в скором времени намерен побороться за титул в полутяжёлом дивизионе.