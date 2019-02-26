Полуфинальный бой WBSS Дортикос — Табити пройдёт 15 июня

15 июня в Риге (Латвия) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет полуфинальная встреча Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) временного чемпиона мира по версии WBO Кшиштофа Гловацкого с экс-чемпионом мира по версии WBC Марисом Бриедисом.

В андеркарде боя состоится другой полуфинал WBSS — встретятся экс-чемпион мира по версии WBA Юниер Дортикос и Эндрю Табити, сообщает официальная страница турнира WBSS в «Твиттере».

Юниер Дортикос пробился в полуфинал, победив единогласным решением судей Матеуша Мастернака. Что касается Табити, то американец 13 октября 2018 года на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге победил единогласным решением судей Руслана Файфера.