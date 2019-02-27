Вудли: бой Хабиба и Конора выглядел как драка пожилых людей в доме престарелых

Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли поделился мнением о поединке Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, в котором россиянин досрочно справился с соперником.

«Этот бой не был великим. Мне всё равно, что по этому поводу говорят другие. Оба бойца выглядели плохо. Они оба выглядели как пожилые люди, устроившие драку в доме престарелых. Но потом мы стали прославлять этот бой, хотя в нём не было никакой значимой стратегии», — приводит слова Вудли MMA Fighting.

Тайрон Вудли следующий поединок проведёт 2 марта 2019 года. Американец выступит на турнире UFC 235 и будет проводить защиту титула в бою с Камару Усманом. Главным событием турнира станет другой титульный поединок, в котором силами померятся Джон Джонс и Энтони Смит.