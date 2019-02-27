Уиттакер: Гастелум и Адесанья будут драться за пояс Сехудо?

Чемпион UFC в среднем Роберт Уиттакер прокомментировал решение организациии ввести в его дивизионе титул временного чемпиона, который оспорят Келвин Гастелум и Исраэль Адесанья.



«Мне сказали, что примерно через две недели я смогу ходить, а еще через четыре — вернуться на тренировки, нормально двигаться и все такое. Главное — не работать с большими весами, потому что на моем кишечнике и внутренностях остались рубцы после операции.



Я был рад за Адесанью и Гастелума, когда объявили бой за временный пояс. Думаю, это хорошо для них обоих. Они оба влезли без очереди, и я сочувствую другим претендентам, чувакам из Топа, но для Исраэля и Келвина будет хорошо подраться друг с другом за право встретиться с чемпионом. Мне нужно немного времени на восстановление, и им есть чем заняться в этот период.



Лучше спросите у них — они будут драться за пояс Сехудо или им дадут новый? Келвин вообще вернул ему пояс? Я не уверен», — сказал Уиттакер MMA Fighting.