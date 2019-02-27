В Минкульте Дагестана отреагировали на раскритикованный Хабибом спектакль

В Министерстве культуры Дагестана заявили, что они не имели отношения к проведению в Махачкале спектакля «Охота на мужчин», которым остался недоволен чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

«В связи с широким резонансом вокруг спектакля «Охота на мужчин» сообщаем, что Министерство культуры Дагестана не только не являлось организатором этого мероприятия, но даже не курирует работу зала, в котором оно проходило. Площадку в Доме дружбы арендовал индивидуальный предприниматель, который и пригласил в Махачкалу творческую группу спектакля.

Напомним, что коммерческая деятельность в сфере культуры, осуществляемая в рамках российского законодательства, достаточно распространена и востребована в нашей республике. Но в данном случае сотрудники министерства понимают обеспокоенность части населения республики, которую возмутили некоторые сцены в интерпретации приезжих артистов. Считаем, что здесь есть место для конструктивного диалога и обсуждения. С другой стороны, удручает низкий уровень культуры тех людей, которые в защиту своей позиции переходят на оскорбления и угрозы.

Отметим, что министерство культуры предварительно знакомится с репертуаром, предлагаемым представителями бизнеса для проведения в наших подведомственных учреждениях. И, конечно, мы призываем всех предпринимателей учитывать особенности нашей республики при организации культурно-массовых мероприятий", — говорится в посте Минкульта Дагестана в «Инстаграме».