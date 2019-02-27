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Уайлдер намерен провести бой 18 мая, несмотря на срыв реванша с Фьюри

Уайлдер намерен провести бой 18 мая, несмотря на срыв реванша с Фьюри
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Шелли Финкль, менеджер чемпиона WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, сообщил, что следующий бой американского боксёра запланирован на 18 мая.

Именно в этот день должен был состояться реванш Уайлдера и Тайсона Фьюри, однако сегодня стало известно, что Фьюри решил отложить поединок с Деонтеем. По этой причине вторая встреча между Уайлдером и Фьюри в ближайшее время не состоится.

«С Деонтеем всё в порядке. Конечно, он разочарован, но в остальном он в порядке. Мы возлагали большие надежды, что во вторник всё решится. Если Фьюри всё ещё хочет подраться, то мы готовы сделать новое одно предложение. Если нет, то не вижу причин продолжать переговоры. Теперь мы настроены вернуться на ринг 18 мая», — цитирует Финкля BoxingScene.

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