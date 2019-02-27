В UFC рассматривают возможность проведения турниров в разных регионах России

Президент российского отдела UFC Андрей Громковский ответил на вопрос, в каких городах России могут пройти турниры MMA-промоушена.

«Москва как вариант всегда есть. Но мы смотрим на разные регионы. Наши действия зависят в основном от графика. На самом деле, очень много факторов — десятки факторов мы прорабатываем, прежде чем выбрать город и арену для турнира. Многое зависит от поддержки администрации регионов», — передаёт слова Громковского корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Напомним, что турнир UFC Fight Night 145 пройдёт в Санкт-Петербурге и состоится 20 апреля. Этот ивент будет вторым турниром UFC на территории России. Его возглавит поединок тяжеловесов — Александр Волков встретится с Алистаром Оверимом.